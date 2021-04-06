搶攻母親節商機，北投亞太飯店推出「靚亮媽咪」住房專案，標榜美酒、住宿、SPA一次搞定，讓媽咪美美渡假去。

「靚亮媽咪」寵愛住房專案，一泊二食優惠價9,900元，經典客房雙人住宿一晚，加贈「60分鐘背部按摩+去角質療程體驗券」乙張（原價4,400元）及康乃馨1朵。背部按摩最適合平日忙碌的媽咪，透過舒緩痠痛特別調配的精油及芳療師減壓的按摩手法，徹底放鬆背部肌肉的疲勞；搭配加強肌膚柔嫩的去角質療程，為媽咪做好完美的身體保養。

「靚亮媽咪」尊榮住房專案，一泊二食優惠價12,900元，豪華客房雙人住宿一晚，加贈「90分鐘全身按摩+臉部保養療程體驗券」乙張（原價5,600元）、康乃馨1朵及來自西班牙Bodegas Verd?guez酒莊「絢麗星空氣泡酒」一瓶。全身按摩是亞太SPA最經典的按摩療程之一，從頭到腳進行全身深層紓壓按摩，達到舒緩肌肉痠痛及消除身體疲勞；臉部保養，從卸妝、清潔、去角質、敷臉到肌膚養護，強調給媽咪Q彈好氣色。

北投亞太飯店表示，療程體驗券不分平假日皆可使用，請於訂房時或提前七日來電預約療程時段。早鳥訂席，贈「馨願千層」母親節蛋糕並享當日住宿優惠。

另外為慶祝母親節，北投亞太飯店主廚陳俊賢特別為媽媽們獻上廂房菜「富貴蒜香黑鑽雞」，選用雲林當地發酵黑蒜頭、肉質鮮嫩烏骨雞，以辛香白蒜與甘甜黑蒜為香料裝填至整隻雞中，醃漬兩天，油炸後風乾，上桌前再以高溫淋油，外皮酥脆、肉質柔嫩，入口時飽滿蒜香撲鼻而來。發酵黑蒜所含益生菌為自然發酵後的產物，黑蒜富含大量人體所需胺基酸與抗氧化物質，是養生食材界的黑鑽石，因作工費時，需於五天前預約。其他精緻佳餚還有「亞太感恩五福盤」、「豉汁甘露海中蝦」、「法式甜蔬豬寸骨」、「青蔥油淋海中斑」、「響螺上湯雞燉翅」、「東港櫻蝦糯米飯」等人氣菜色，邀請媽媽們走出廚房、輕鬆享用美食。母親節宴席每桌13,800元+10%，4月20日前訂席並支付訂金，即贈原價1,680元6吋「馨願千層」母親節蛋糕，席間提供特調果汁無限暢飲，當日住宿享「經典雙人客房」近五折優惠，一泊一食，優惠價7,500元。

「靚亮媽咪」住房、桌席專案，適用日期為5月1日~5月2日及5月8日~5月9日。

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