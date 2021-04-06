4月2日台鐵408次太魯閣號發生嚴重傷亡事故，上銀集團發揮人飢己飢人溺己溺的精神，6日宣布，愛心捐款1,000萬元給衛福部專戶，協助救災及賑災所需。

上銀集團總裁卓永財2日獲悉台鐵408次太魯閣號發生重大傷亡，第一時間，就責成上銀集團主管表達上銀集團將捐款千萬元賑災。

卓永財表示，台鐵太魯閣號重大意外令人感到悲慟，此次捐款1,000萬元給衛福部專戶，希望政府能統一資源，對傷者以及傷亡者家屬有最好的照護與安排，協助他們早日回到正常生活。

卓永財指出，「上銀集團長期以來善盡企業社會責任，2014年7月31日高雄氣爆那時，我正在參加TAIROS展，2018年2月7日除夕前花蓮地震，也都記憶猶新，上銀都在第一時間各捐款1,000萬元與500萬元，誰都不願意意外發生，但遇到了希望台灣民眾發揮最美麗友好互助的精神，一同陪伴傷者與亡者家屬，走過這令人傷心的時刻，我也衷心期盼，制度陋習都是多年累積，希望大家藉著此次的傷痛一舉革新，摒除轉包工程的陋習。」

上銀集團表示，希望能撫慰傷者以及傷亡者家屬，祝願傷者盡快康復，亡生者家屬早日回到正常生活，上銀集團全體員工為傷亡者集氣祈福，也為所有的醫護在第一線搶救的人員加油打氣。

(工商 )