艾薇以單曲〈失重前幸福〉登上亞洲華語樂壇數位排行榜冠軍，成為2020年最狂新人，今年初推出單曲〈甘蔗掰掰〉，MV點擊率迅速突破百萬。 醞釀超過一年，艾薇即將發行首張個人專輯《I》，主打歌〈絕美〉挑戰最大音域轉換，是專輯中最困難的一首歌，她更用「很難、非常難、超級難」來強調真的很難唱！

艾薇表示，〈絕美〉是一首撕心裂肺到很徹底傷心的歌，這首歌情緒、技巧、控制都要很足，就算技巧有到，情緒沒到位也是不夠的，加上整首歌音域橫跨15度，前面很低音，後面又飆到很高亢，要有很好的控制，三樣東西都要有，別人聽了才會到心裡面去。但令她開心的是，在錄音時這首歌意外地2天順利完成，連她自己都嚇到，唱完後直呼終於鬆了口氣。

艾薇從小喜歡唱歌，參加過各種大大小小的比賽，但16歲時，不管唱得多好，就是拿不到好成績，她迷茫了。那時的她一度很厭倦比賽，她告訴自己比賽一定有輸有贏，不完美也是人生中的一部分，只能獲取更多的經驗，名次不重要，過程才是重要的，享受那個愛唱歌的艾薇，才能絕美綻放。〈絕美〉4月7日至9日POP Radio首播，9日數位上架，首張個人專輯《I》則將於本月16日發行。艾薇即將發片，推出新歌〈絕美〉。

艾薇即將發片，推出新歌〈絕美〉。（環球音樂提供）

艾薇即將發片，推出新歌〈絕美〉。（環球音樂提供）

艾薇即將發片，推出新歌〈絕美〉。（環球音樂提供）

(中時 )