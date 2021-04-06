臺北市長柯文哲今(4/6)天出席在市府大廳舉行「2021太魯閣族春之頌-農特產品推廣行銷」記者會，為秀林鄉太魯閣族農民行銷農特產品時宣布：此次活動將成為臺北市與全國原鄉友善連結起點和典範，除了提供媒體平臺外，也擴大分享行銷、產銷、教育、原民服務等資源；未來更計劃提供全國55個原鄉原住民優異或弱勢學生，免費體驗兒童新樂園、貓空纜車、動物園及天文館的機會，以臺北市之力與全臺原鄉共榮共好。

臺北市長柯文哲今(4/6)天出席在市府大廳舉行「2021太魯閣族春之頌-農特產品推廣行銷」記者會，為秀林鄉太魯閣族農民行銷農特產品時宣布：此次活動將成為臺北市與全國原鄉友善連結起點和典範。(戴志揚翻攝)

此次臺北市與花蓮秀林鄉的合作，除於市府中庭舉辦活動開幕記者會外，同時將農特產品影片透過117個捷運站月臺電視來行銷宣傳。5月也將在花博原民風味館舉行農特及工藝產品行銷活動，並於太原廳舍提供寄賣服務。此外，在教育資源方面，免費分享臺北酷課雲的線上教學資源，落實縮短城鄉數位學習資源落差。

除了秀林鄉外，為了讓全國原鄉原住民學生體驗本市風貌，進行文化交流，柯市長已核准本府「原鄉原住民參訪本市景點或場館優惠方案」，此一計畫接受全臺55個原住民族鄉鎮市區弱勢或優異學生，由當地公所向臺北市原民會申請，一案以30人為原則，由鄉鎮市區公所提出，受理核定後，即通知本市教育局、捷運公司等安排免費參訪動物園、天文館、貓空纜車、兒童新樂園等。以鼓勵原鄉原住民學生參訪臺北市，進行互動、學習及文化交流。

臺北市原民會主委巴干•巴萬表示將持續與全國原鄉合作，擴大提供原鄉在臺北進行產業行銷、文化交流、短期住宿協助等服務，希望讓臺北市和全國原鄉建立更緊密的友善連結。

(中時新聞網)