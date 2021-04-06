55歲女星方文琳早年獲劉文正提拔，與裘海正和伊能靜組團飛鷹三姝走紅歌壇，當時她外型最亮眼，不少粉絲會將她的照片印在各處，最近有名網友在老家翻出一個古早圓鏡的背面，就是方文琳年輕時的倩照，想不到吸引本尊留言，打趣地說要徵求以前的摩托車擋泥板。

有名網友在臉書粉絲專頁「高雄美食地圖」貼出一張印有方文琳美照的古早鏡子，發文問大家：「回去小高老家整理發現這個鏡子！猜猜她是誰…？」吸引眾多網友翻箱倒櫃挖出自己的古早鏡，金瑞瑤、李碧華、葉璦菱、趙詠馨的昔日美照紛紛出籠，掀起一陣回憶殺，連方文琳本人都現身留言：「可以賣我嗎？」網友回應這是傳家之寶，可以跟家人爭取看看，方文琳則回覆：「傳家之寶太沈重...沒有啦，開玩笑的，只是看到這個真親切，現在就坐等有沒有古早擋泥板？」並轉發該貼文到自己的粉專，公開徵求早期的機車擋泥板，「現在，我們來試試，有人還保留過往古老的摩托車擋泥板（是我）不可以是新做的喔！有的話麻煩跟大創紅國際經紀公司聯絡，我們一起集合辦見面好嗎？重點方文琳的擋泥板」。

不少網友看到這篇徵求文，開始懷念30幾年前的時候，曾經蒐藏過方文琳的相關周邊，「早期的雜誌，還有收藏方文琳的內衣平面廣告，但已經不知道藏到哪裡了」、「哈哈...30年前的確有掛過」、「妳以前的卡帶我都有買」、還有人認為若能找到擋泥板真的很不容易，「有妳照片的擋泥板的車子應該都報廢了吧哈哈哈」、「應該要去回收場找了」。

(中時新聞網)