嘉義市慶昇醫院僱用陳姓司機開廂型車載送患者洗腎，去年12月間載送6旬羅姓婦人洗腎途中，轉彎時坐輪椅的羅婦摔倒，造成羅婦頭部外傷送醫治療5天後不治；陳男辯稱車內有用卡榫、綁帶固定輪椅，但檢方認為未落實安全措施，依過失致死罪起訴陳男。

檢警調查，羅姓婦人中風行動不便，用輪椅代步，長住嘉義市西區一家私立老人養護中心，每周二、四、六定期由慶昇醫院的陳男開車負責接送洗腎。

去年12月19日上午，陳男開廂型車接坐輪椅的羅婦上車，繼續去接另1名患者，途中轉彎時，羅婦坐的輪椅疑因重心不穩，往右側翻落，陳停車後趕緊將她扶起，再載去慶昇醫院洗腎。

羅婦洗腎時向護理人員提及剛才有撞到，會「頭痛」、「暈暈的」，當天羅婦送嘉基醫院急救，24日死亡，檢警相驗死因是頭部創傷併發硬腦膜下腔血腫致中樞衰竭死亡。

陳男受訊時坦承輪椅在車內翻倒，但他也強調，推羅婦上廂型車時，輪椅有用卡榫固定，再用紅色繩子繞過椅背，途中有聽到摔倒聲，看到她連同輪椅往右倒，紅色繩子還卡在椅背上。

檢警偵查期間，帶同陳男回廂型車內模擬案發經過，勘驗車子的裝置，發現車內卡榫、紅色繩子沒損害，認為輪椅固定等安全措施不夠確實，陳男也未謹慎駕駛，疏於注意而有過失。

慶昇醫院表示，發生此意外，院方深感遺憾，陳姓司機深感難過，身心壓力大，陳員非隸屬醫院司機，是醫療耗材供應商提供接送服務的司機，該公司對車輛均有投保，醫院全力協助家屬爭取理賠，保險理賠，並協助調解，目前仍在調解中。

慶昇醫院表示，將更加強接送病人車程中的安全教育訓練與緊急應變能力，不讓憾事再發生。

(中時 )