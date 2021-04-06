宜蘭縣礁溪鄉一家銀樓，5日晚間打烊前，遭李姓男子搶奪一條金項鍊，宜蘭縣警察局礁溪警分局實施攔截圍捕，在10分鐘內逮捕李嫌，訊後依搶奪罪嫌送辦。

警方表示，住在台北市的李姓男子，是趁清明連假最後一天獨自搭車到礁溪，李嫌在一家銀樓準備打烊時，鎖定銀樓內一條展示中的金項鍊假意配戴，不久就轉身逃逸。

業者見狀後追趕並沿途呼救，引起礁溪派出所注意，警方隨即實施攔截圍捕，在10分鐘內、案發100公尺外逮捕李嫌並起出贓物。

(中時 )