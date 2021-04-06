礁溪銀樓遭劫 警10分鐘逮犯嫌 16:512021/04/06 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市李姓男子（右）在銀樓搶奪金項鍊，他假意戴上金項鍊後，趁店家不注意奪門而出，警方在10分鐘內將他逮捕歸案。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣礁溪鄉一家銀樓，5日晚間打烊前，遭李姓男子搶奪一條金項鍊，宜蘭縣警察局礁溪警分局實施攔截圍捕，在10分鐘內逮捕李嫌，訊後依搶奪罪嫌送辦。 警方表示，住在台北市的李姓男子，是趁清明連假最後一天獨自搭車到礁溪，李嫌在一家銀樓準備打烊時，鎖定銀樓內一條展示中的金項鍊假意配戴，不久就轉身逃逸。 業者見狀後追趕並沿途呼救，引起礁溪派出所注意，警方隨即實施攔截圍捕，在10分鐘內、案發100公尺外逮捕李嫌並起出贓物。 剛過70大壽 翁喪火窟妻插管 曝「招標文化」陋習 李鴻源籲工程會體檢全國工程 (中時 ) #銀樓 #10分鐘 #李嫌 #搶奪 #李姓男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高軟進擊的巨人 揪粉搶救居民 04:102021/04/06 地方新聞 洛城內戰 湖人慘敗跌至西區第5 04:102021/04/06 運動天地 男誆稱辦父母後事借10萬不還 女友人一查真相怒提告 13:512021/04/06 社會 小三牽手人夫挨告辯：「氣喘發作」 法官不信判賠正宮8萬 12:472021/04/06 社會 每座墳行賄4萬 造墓業者判1年4月 04:102021/04/06 社會新聞 李義祥紀錄糟 藍諷綠黨證通行無阻 04:102021/04/06 焦點要聞 竹市老舊空地大改造 治安死角變身日式庭院 15:562021/04/06 寶島 父發生行車糾紛 兒卻持西瓜刀到場支援 11:552021/04/06 社會 【太魯閣出軌】來不及救車廂內摯友 暖警鼓舞婦人：替我幫他活下來 08:242021/04/06 社會 毒咖啡推外送自取打折 警逮7人 04:102021/04/06 社會新聞 1分鐘讀財經》三大利多加持 台股4月攻萬七 08:292021/04/06 財經 社會熱門新聞 李義祥通聯紀錄曝光 出事後急CALL他「卡緊啊！我的車掉下鐵軌」 - 社會 【太魯閣出軌】副駕疑似有人 李義祥稱「自己去工地」 打臉畫面曝光 - 社會 【太魯閣出軌】撞擊7分鐘後接獲李義祥通報 台鐵工務段主任身影曝光 - 社會 婚禮認出陸新娘胎記是親生女 兒子秒變女婿 - 社會 【太魯閣出軌】首通報案電話曝光 消防局證實：一名女乘客撥打 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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