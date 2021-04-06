繼新加坡出現多次「黑心」鳳梨使得支持台灣鳳梨的僑胞「真心換絕情」後，日本市場近日也出現黑心鳳梨，農委會主委陳吉仲表示，4月1日起已經要求所有鳳梨外銷業者要將冷鏈溫度控制好，到消費者手上也要維持這樣的水準，「假如業者有做到，以後就不會再出現鳳梨黑心的情況。」

陳吉仲表示，今年截至目前鳳梨出口已經超過5000多公噸，比去年同期來得多，目前外銷鳳梨碰到的幾個主要問題包括黑心、紙箱、過早採收等，是因為中國大陸片面暫停輸入台灣鳳梨，很多日本業者主動來幫忙，但有些業者比較沒有從事外銷經驗，日本國內進口鳳梨以菲律賓的MD2鳳梨為主，冷鏈上是用10度以下來運輸，但台灣金鑽特性不同，到了日本、新加坡時就是在常溫販售，回溫沒控制好就會出現黑心的情況。

陳吉仲指出，4月1日起已經要求所有鳳梨外銷業者溫度要將冷鏈溫度控制在11到15度之間，到消費者手上也要維持這樣的水準，這部分只要業者做到就不會有黑心問題，「鳳梨黑心不是因為品質不好，是溫度控管不足所致。」

另外這次外銷5000多公噸中黑心鳳梨佔了約100多公噸，外銷業者若沒有做到冷鏈溫控要求，相關外銷獎勵補助就拿不到，也同步和僑胞、台商、日本及新加坡消費者做完整說明，若買到黑心鳳梨，保證會要求貿易商再補寄高品質的鳳梨給消費者。

紙箱部分已經禁止使用出口到中國大陸的紙箱來取代，甚至計劃規格化成棧板，透過機械搬運減少人為造成的影響，糖度未達14度也不能出口，4月1日起不符規定的業者就不會拿到運費補助，其中包含補貨的業者。

根據農委會國際處統計，今年3月1日起至4月5日，銷往大陸以外市場鳳梨5610公噸，去年同期為969公噸，其中日本去年624公噸，今年為2906公噸；新加坡去年148公噸，今年231公噸；香港去年122公噸，今年2289公噸，加拿大去年73公噸，今年75公噸。

(中時 )