苗栗警察分局於4月3日接獲許姓民眾於苗栗某醫院住院治療期間，在3月27日及4月3日連續2次，放置病床床頭櫃抽屜的手機不翼而飛，經報警處理，警方立即與醫院聯繫通報防範，並於院方協助下立即調閱監視畫面，釐清比對同房謝姓主嫌及謝姓友人涉有重嫌，於4月4日下午進行埋伏，於謝姓及鄧姓友人步出醫院時，上前攔檢，並在鄧姓犯嫌身上查獲手機等贓物，詢後謝姓主嫌、謝姓及鄧姓友人等3人依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竊盜集團主嫌遭院警聯手埋伏查獲聲押獲准。(戴志揚翻攝)

警方發現竊盜集團犯案後，與醫院聯手埋伏查獲三嫌。(戴志揚翻攝)

許姓民眾因住院期間連續2次手機遭竊，向醫院請假抱病至苗栗分局北苗所報案，警方依規受理陳報警察局刑警大隊，警察局局長周煥興獲悉後，認為被害人住院除要調適己身心情外，院內的竊案如不立即偵破，被害人養病期間將承受莫大心理壓力，且對於其他病患及陪病家屬亦會造成恐慌，故立即指示苗栗分局成立專案小組，由副分局長傅學廷帶同小組成員現地勘查，並與醫院建立聯繫平台及加強宣導防範被害。

警方釐清比對被害人同房之謝姓主嫌及謝姓友人涉有重嫌後，警察局長周煥興與專案小組研判，清明連假期間醫院陪病民眾較多，且在醫院陪病家屬警覺性較低，小偷可能伺機再犯，故責請專案小組與院方警衛人員聯繫掌握埋伏，警方研判及偵辦方向果然奏效，一舉查獲其3人組竊盜集團，並擴大偵辦該集團所涉案件。

警方調查，謝姓主嫌及謝姓、鄧姓友人均為轄內順手牽羊類型慣竊，長年遊蕩居無定所，本次因病住院，由謝姓及鄧姓友人輪流陪病，趁被害人短暫外出期間，手癢起意連續竊取2支手機交付謝姓友人進行變賣，經警方埋伏查緝後，另鄧姓嫌犯亦供出於陪病期間，與謝姓友人嫌犯共同行竊苗栗醫院停車場機車、安全帽及醫院附近籃球場手機、市場肉品等案件，偵詢後都一併移送偵辦，並建請地檢署進行聲押，鄧姓嫌犯訊後裁定羈押。

警察局局長周煥興表示，民眾居家生活所遭遇的民生案件，都是民眾切身之痛，且法律沒有假期，針對本次於清明連假發生醫院內竊案，專案小組能以同理心感受民眾住院就診遭竊的恐懼感，連假期間能戮力在24小時內積極釐清、研判並將3人組嫌犯查緝到案，並聲請羈押獲准，有效淨化轄內治安，表示嘉許。

苗栗警察分局提醒，住院期間病人及家屬恐疏於防範，民眾如本身或親友因病需住院，除必須物品外，應避免於病房內留置貴重物品，重要物品也可以善用醫院附設的置物櫃並上鎖，手機也盡可能隨身攜帶、保管，避免不法分子覬覦；另也已與醫院建立聯繫平台，加強防竊宣導、保持警覺，讓民眾安心就診，不讓宵小有機可趁；也期望民眾如有發現可疑人事立即與警方或院方聯繫，讓警方第一時間到場處理，藉由院、警、民合作，共同維護安心的就醫環境。

(中時新聞網)