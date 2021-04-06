美股回神，台韓等亞洲股市同樂，上週外資買超亞股中，買超最多的市場就是與全球景氣高度連動的台韓股市，外資買超韓股11.55億美元，台股則獲得近8億美元回補，除終結連續5週遭賣超的命運，且該金額為今年初以來單週買超最大量。

整體來看，保德信投信認為，亞股第一季表現亮眼，且漲多跌少，其中以台股大漲12.48%表現最為出色，但也是外資提款最多的市場，預期當國際資金未來逐步回補台股之後，指數將有再創高的空間；另外，漲幅亮眼的還有東協泰國與越南股市，雙雙上漲逾一成之多，南韓股市第一季漲幅8.33%名列第四，至於外資年迄今最青睞的印度股市漲上4.77%，排名第五。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣上市櫃公司2020年財報已於3月底公布完畢，受惠遠距辦公及5G趨勢帶動，半導體、電子零組件拉貨力道續強，且鋼鐵、塑化等原物料下半年回溫，全體上市櫃公司累計全年稅後純益突破2.46兆元，創下歷史新高，年增21.9%，其中護國神山晶圓代工龍頭大廠去年獲利5178.85億元，年增達1726億元，為台股唯一成長達千億以上規模的公司，且該公司宣布預計在未來3年投入1000億美元增加產能，大幅激勵多頭氣勢。

(時報資訊)