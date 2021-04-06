創意(3443)3月營收雙增，月增加49.3%、年增加10.1%，今年受惠AI、HPC、IoT等需求增加，先進製程新案加入，創意今年營收、獲利將呈現雙成長，且獲利成長幅度優於營收。

創意3月營業額為13.21億元，月增加49.3%、年增加10.1%；累計前3月營收為33.12億元，較去年同期增加4.5%。

創意今年受惠AI(人工智慧)、HPC(高速運算)、IoT(物聯網)等需求大增，營收、獲利將呈現雙成長，且獲利成長幅度優於營收。目前7奈米以下的晶圓代工製程中，全球僅有台積電、三星半導體，其中又以台積電的產能較大，故創意理當受惠，創意2020年ASIC(客製化晶片)與晶圓產品的營收逾9成來自於既有產品的貢獻，預估今年在先進製程的新案加入量產後，ASIC及晶圓產品的營收成長將20%，既有產品的貢獻將降到8成，預計多出來的是7奈米以下的新案加入量產。

另外，創意今年5奈米NRE接案也優於預期，有機會至少拿下5個5奈米NRE案，隨著先進製程的比例增加，都將扮演創意長線營運動能。

NRE(委託設計)部分，創意預計今年年會有1~2個5奈米的NRE案，還有1個3奈米案進入Tape out(layout好的IC案子送至晶圓廠做成晶片)。

(時報資訊)