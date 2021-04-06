砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商全訊科技（5222），3月營收大幅年增123.65％、達8,794萬元，第一季營收以2.38億元創歷史同期新高。全訊表示，主要由於政府落實「國防自主」政策，年度國防預算增長，公司因而大為受惠。

全訊以砷化鎵（GaAs）整合元件技術為重要利基，應用於軍事領域方面。近年來隨政府大力推動國防自主政策，年度國防預算增長，挹注全訊營收規模持續擴大，公司持續爭取新標案訂單。

除了軍用外，全訊也積極拓展商用市場，包括無線區域網路與安全監控系統。在5G通訊快速起飛之際，全訊針對5G小型基地台投入毫米波（mmWave）功率放大器的研發與生產，除國內市場外，同時擴大海外市場布局。

全訊表示，未來國防需求只會持續增長，公司已超前佈署、擴建南科第二廠房因應，目前建廠計畫如預期進行。國防訂單穩定度高，具複數年度、依規定時程出貨等特性，國防軍用領域屬高進入門檻產業，供應鏈廠商不易更動，有利營運穩健成長。

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