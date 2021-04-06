群光（2385）宣布3月營收為90.94億元，月增超越三成、至33％，年增為20％，今年以來已連續三個月營收創下同期歷史新高紀錄，今年第一季營收為251.37億元，寫下同期歷史新高，比去年同期成長39％，季減僅1％，遠優於法人預期。

強勁的Chromebook需求持續由去年延燒至今年，各品牌廠無不積極鞏固料源，NB供應鏈也持續加班因應，雖然IC短缺嚴重，但法人認為群光今年NB鍵盤、NB電源供應器以及NB影像模組的市佔率應可繼續增加，持續保持全球市占第一名。

進入後疫情時代，各國紛紛開始施打疫苗，原本市場預期的NB需求反轉目前沒有出現，群光表示，NB的可攜性大力支援彈性的工作與學習方式，幫助全球多數人在疫情肆虐下繼續上班上課，因此需求並不看淡。根據TrendForce報告顯示，今年NB市場預計成長8.1％，達將近2億2千萬台，其中Chromebook將占18.5％，繼去年出貨量跳增74％後，今年將續增37％，有機會超越4,000萬台。法人認為，在這場新冠疫情引發的新生活型態變革中，NB成為關鍵必需品，群光將持續受惠。

隨著群光泰國廠產能開出，客戶早在去年即紛紛預定群光泰國新廠產能，法人預期，今年影像產品成長將高於鍵盤以及電源，影像事業全年將有二成左右的成長。今年群光除了推出一系列智慧家庭影像產品外，更大舉進軍車用、醫療、以及企業用市場。

群光去年每股稅後純益為7.80元，今年已通過配發5.5元現金股利，股息配發率為71％，已長期維持在70％以上，日前已公告配息交易日為4月9日，現金股利發放日訂為5月12日，股東常會則將於6月11日舉行。

(工商 )