日本半導體大廠瑞薩上月19日發生大火，嚴重影響車用晶片產能，不過根據日本媒體報導，瑞薩有意啟用位於愛媛西条的工廠，企圖緩解晶片缺貨帶來的影響。

瑞薩位於那珂的工廠上月中發生大火，損害多達23台半導體設備，影響該公司三分之二的車用晶片生產線，全球晶片荒變得更為嚴重，瑞薩官方確認，至少需要3至4個月時間才能恢復至正常產能。

今（6日）根據日本放送協會（NHK）報導指出，瑞薩打算啟用位於愛媛西条的工廠進行替代生產作業，企圖將影響範圍縮至最小，另外先前也傳出，瑞薩向外求援，希望台灣半導體廠商能夠給予協助，以外包方式降低損失。

瑞薩大火影響的車商以日系廠商為多，野村證券分析師山崎雅也表示，瑞薩造成的出貨停滯將讓日系廠商第二季減少120萬台的產能，受影響的廠商則包括豐田、本田及日產等大廠。

另外，瑞薩大火直接影響日本第二季的GDP表現，國際知名經濟學家木內登英曾算出瑞薩大火，嚴重拖垮本就緊繃的汽車供應鏈，GDP成長率恐會因此少7.3%。

(中時新聞網)