台南市長黃偉哲慰問太魯閣號列車出軌事故罹難者程俐欣的家屬。（洪榮志攝）

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太魯閣號列車出軌事故，台南市共有2位民眾不幸罹難。繼女憲兵蔡慧鵑昨日下午移靈回台南後，另名罹難者程俐欣的遺體，6日上午也在警車的前導下從花蓮出發，先返回關廟老家後，再於下午抵達台南市立殯儀館。市長黃偉哲在關廟區長李賢村的陪同下前往上香致意並慰問家屬，還允諾全力協助善後，盼家屬早日走出意外事件陰霾。

據了解， 31歲的程俐欣在台北工作，清明連假與前同事相約到花東旅遊，她從台北出發，預計在花東與朋友會合，由於買的是站票，她還自備小板凳搭車，不幸卻搭上死亡列車，讓親友悲傷不已。程俐欣在家排行老二，有姊姊及弟弟，姊妹感情深厚，面對妹妹遇難，程姊強忍悲痛辦理後事。

「太殘忍了！」不捨女兒遭逢意外程俐欣的父親認為，被一個工人害成這樣，一個平凡、快樂的家庭竟連選擇快樂的權利都沒有。在關廟區公所任職的程俐欣姊姊也說，「我很想她！」因為兩人經常分享彼此的事情，甚至徵詢對方意見，如今只要想到以後無人可以問事情時，就覺得很難過。

黃偉哲慰問時表示，除了全程以最莊重的心情協助市民回家，治喪期間使用的台南市公立殯葬設施也全部免費，市府第一時間還主動連結台南市葬儀商業同業公會的資源，提前為家屬在南區殯儀館布置好靈堂，讓家屬無後顧之憂，安心地陪伴亡者走完最後一程。

台南市葬儀商業同業公會理事長李柏奇也表示，事故發生後台南市葬儀商業同業公會就想盡一份力，得知罹難者中有2人是台南市民時，更立即配合市府為2人設置守靈靈堂，希望逝者安息、生者如斯。

(中時 )