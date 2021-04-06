女星王思佳和從事貿易工作的老公Joe結婚5年，3月初宣布懷孕喜訊，收到外界滿滿的祝福，如今她已經懷胎5個月，仍然會上節目分享婚後生活，今日她上傳了2張身穿緊身洋裝的美照，苗條的S曲線完全看不出有孕肚，不科學的纖細身材立刻在網路上掀起討論。

王思佳在IG上傳一系列美照，在文內寫道：「孕婦也要好好保養」，只見王思佳身穿一件緊身黑色洋裝，平口設計襯出她的性感鎖骨，胸前的白色大蝴蝶結更顯出她的豐滿上圍，下半身的高衩讓她露出白皙修長的美腿，連大腿根都一覽無遺，零贅肉的姣好身材看起來就和沒懷孕一樣。

第一張正面照，王思佳的S曲獻讓她看起來完全不像孕婦，第二張微微側過身，才能看到隱約隆起的孕肚，超強的身材保持還釣出好友蘇心甯直呼，「太美了，最美孕媽」，張小筑也稱讚「美」，更引來一票網友狂讚，「孕婦也要水水的」、「最美孕媽咪」、「美到沒朋友了」。

還有網友忍不住驚呼，「你的肚子呢，漂亮的媽咪」、「這肚子在哪裡啦」、「肚子藏去哪裡了」，事實上，王思佳在懷胎4個月時，就曾換上比基尼秀出孕肚，當時就能看到她除了肚皮微微隆起之外，四肢依然纖細，看起來還是十分火辣。

(中時新聞網)