八三夭樂團今早開心報喜，36歲的團長小橘升格當爸，他在社群網站分享：「如夢似幻手忙腳亂的一天，感受到掌心中的溫度後，才驚覺這一切都是真的。」他透過經紀人皮董表示，兒子小名叫「多多」，原因是「老婆喜歡」。

小橘和老婆結婚近5年，因為很喜歡小孩，加上對自己非常有信心，一直努力拚生子，兒子4月3日來報到，談到當時心情，他說，「有進產房陪產，過程中心情五味雜陳，又擔心又期待，一生出來那刻眼淚瞬間掉下來，母子均安，身體健康，感覺兒子眉毛會跟我一樣粗！」

小橘是八三夭團員中，繼霸天、劉逼之後的第3位爸爸，成員都很替他開心，小橘很心疼老婆10個月來承受諸多不適，也很感謝爸媽不斷從旁協助，讓他們這對新手爸媽安心不少，他向兒子喊話：「兒子，歡迎你來到我們生命中，我不需要每一個人都愛我，但我相信會有很多人愛你。」

而八三夭今年喜事頻傳，一開春就接下全球人壽、虎牌啤酒兩個代言，代言價碼7位數字，還有其他專案向他們邀歌，而他們也同步規劃演唱會和創作歌曲，希望今年能如期發行新專輯。

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(中時 )