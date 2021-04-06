新世代網銀即將誕生，為了召集民眾一同慶祝，LINE Bank 宣布舉辦「好友見面禮 歡慶開行抽獎活動」，今（6）日起至4月20日止，民眾於活動期間加入 LINE Bank 的 LINE 官方帳號，點擊活動頁面報名抽獎，並且成功報名抽獎後於指定期間內查看抽獎結果。中獎者在指定期間內成功開戶且開⼾申請時同意綁定 LINE 帳號與 LINE Pay 帳號等任務，即可獲得「 LINE Bank 好友生日快樂音樂盒」乙份（限量2000份）。

為了展現 LINE Bank 嶄新金融服務的形象，LINE角色熊大、兔兔、莎莉，特別換上辦公室裝扮，登上「 LINE Bank 好友生日快樂音樂盒」。熊大穿上白襯衫與西裝褲，搭配領帶，兔兔換上領巾與裙裝，而莎莉則是別上象徵 LINE 品牌色的綠領結，與大家一同慶祝 LINE Bank 開業。

期待未來提供客戶更便利、創新的金融服務，LINE Bank總經理⿈以孟表示，「LINE Bank 是一個親民又專業的金融品牌，我們期待利用跨界整合與生態圈資源，打造符合客戶生活場景的服務，營造友善、親切、有趣的金融服務體驗。」

LINE Bank 自2019年獲得設立許可以來，積極配合主管機關的各項書面與實地審查，經過數百日的努力，已於今年2月4日取得金管會核發的純網銀營業執照。目前正在舉辦內部試營運的 LINE Bank宣布進入開行倒數的階段，穩步邁向最後一哩路。

(科技)