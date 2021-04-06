中揚光(6668)持續擴大智慧型手機鏡頭代工業務，新增8M(800萬)畫素鏡頭代工，預計第2季可以開始貢獻業績，中揚光預估，今年手機鏡頭代工佔營收比重將達25%，成為推升今年營運主要動能，在手機鏡頭代工業務成長下，中揚光今年營運可望優於去年。

中揚光以生產手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座起家，之後再切入光學鏡頭及鏡片代工領域，包括：手機塑膠鏡頭及鏡片，目前手機鏡頭代工客戶為大陸及韓系廠商，公司亦轉投資以生產車載、投影機、安控及客製化光學鏡頭的紘立光電，持股約68.45%。

目前中揚光手機鏡頭代工以5M(百萬畫素)3P產品為主，其中生產佔比達3/4大陸廠所生產的產品已進入獲利，公司近期再拿下8M4P產品，產品正在測試中，預計第2季可以開始貢獻營收，去年手機代工佔中揚光營收比重約15%，今年在新產品挹注下，預估營收佔比將達25%，成為營運成長的推手，由於相較於模具，手機鏡頭代工毛利率較不理想，公司希望透過拉高代工經濟規模，讓今年毛利率維持去年水準。

隨著手機代工佔比拉升，去年模具相關產品佔比已降至60%，預計今年佔比將再下滑。

在轉投資紘立光電方面，紘立光電接獲大陸大廠無人戴具訂單，預計6月開始出貨，預估紘立今年營收有機會從攀升至2.5億元。

雖然前2月合併營收表現平平，客戶新開案量卻相當熱絡，中揚光也在兩岸進行擴產，其中台灣廠部分，中揚光擬將原本設於廠內的子公司紘立產線移到公司另一個廠房，原紘立的產線區將以生產8M4P等新產品；而大陸地區，中揚光也規畫在大陸東莞購置新廠房，預計今年5月投標，第一期廠地面積為50畝(約5000坪)，新廠預計投資1300萬美元，連同空調機電設備約1億元，總投資金額接近5億元，新廠將同時生產模具及鏡頭產品，預計兩年後加入量產。

中揚光今年前2月合併營收為2.04億元，年減15.09%，由於3月工作天數恢復正常，中揚光預期3月合併營收可望回升到1.5億元左右水準，中揚光預估，今年營運可望略優於去年，希望今年毛利率能夠維持去年水準。

(時報資訊)