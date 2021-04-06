jpp-KY(5284經寶精密)3月自結合併營收淨額為新台幣1.27億元，月成長9.65%，年成長11.17%，首季營收3.63億元，年增7.69%。

jpp指出，歷經新冠疫情以來的營運低潮，隨著疫苗的問世，各產業的景氣終於迎來了曙光，雖然航太製造預計要到Q4才會回溫，但是經寶公司對於今年整體的營運樂觀期待，除了布局已久的伺服器機櫃(Rack)以及伺服器機殼訂單已順利進入量產，有效的彌補了航太的營運缺口，除此之外，各產業的客戶訂單也有陸續回籠的跡象，尤其以電子類、食品類的訂單增幅較大，這還不包括與客戶協同開發的自動冷熱咖啡供應機(目前正在做最後階段的規格調整)。

jpp指出，除了整體訂單量的提升，航太產品除了等待原有的產品線恢復生產排程，隨著公司已取得新的Nadcap認證，也在積極布局新的產品及新客戶的認證。

(時報資訊)