大陸女星楊冪以戲劇起家，演技備受肯定的她，因擁有天使臉孔、魔鬼身材晉升人氣女王，也讓楊冪一舉一動備受矚目，而楊冪今（6日）則在網上分享日常照，只見楊冪身穿短版上衣，背對鏡頭的她一扭身就讓纖細小蠻腰見客，畫面相當青春俏麗又散發健康美。

34歲楊冪今（6日）早上在網上分享生活日常，並發文：「不定期隨手記1 氛圍不錯」，照片中，只見楊冪身穿黑白條紋短版上衣、黑色長褲，穿搭相當休閒，而以側面入鏡的楊冪，一扭身還隱約露出纖細螞蟻腰，搭配楊冪一頭長髮，畫面更是絕美。

楊冪微博全文。（圖／取材自楊冪微博）

楊冪的私照俏麗又不失健康美，獲得網一片好評：「這身材真是絕了，愛了」、「姐好美」、「小冪美翻了」、「好高又好瘦」，而楊冪工作室還發文預告：「俗話說，有一就有二」，疑暗示楊冪還會再發日常照，讓粉絲都很期待。

其實楊冪的高顏值和好身材人盡皆知，不過她日前出席活動時，卻被網PO出無P生圖，楊冪美穿粉色平口長裙，大秀傲人上圍，而禮服的貼身設計更是讓楊冪前凸後翹的身材曲線全都露，但楊冪卻遭網毒舌指她面露疲態、臉上有皺紋，甚至被網吐槽「臉垮了」，同時，也有粉絲跳出來為楊冪說話，認為是角度和光線問題所導致，強調楊冪已經34歲了，還能維持纖細身材和凍齡臉蛋已經很不容易了。

(中時新聞網)