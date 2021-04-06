採取二階段評選、最有利標的高雄亞灣「特貿三」基地，6日在高雄舉辦第二場招商說明會，吸引30家建商和開發商與會，招商單位明確對企業多項提問答覆，確定不能再使用輕軌增額獎勵容積，至於興建的50％商辦，得標的實施者是否可回租？是否協助彈性融資？是否可引進外勞？放寬興建期程？也都成為與會建商關注的焦點。

招商說明會後，高雄都發局補充說明表示，依據109.12.9發布實施的「變更高雄市都市計畫(灣子內等12處地區)細部計畫」，「特貿三」土地因屬「環狀輕軌增額容積地區」，故不得適用「容積移轉」規定，另，因其係屬公辦都更，故得優先申請都更獎勵，上限為法定容積0.5倍，若有需要，得再繳交代金，申請「環狀輕軌增額容積」，上限是法定容積0.3倍。

與會人員指出，「特貿三」北基地面積約9387坪，南基地的北側面積A 基地3650坪，南基地的南側B基地3025坪，量體相當龐大，招商單位是否可以向央行反應，給予彈性政策融資？

企業表示，目前房地產業正大量缺工，是否開放引進外勞？同時，合約開發期程，是否可以更具彈性？

招商單位表示，公辦都更理論上視同公共建設，因此，可以引進外勞，而且，可獲得銀行建築融資，目前大約是50％，以台北經驗來看，會有許多銀行願意承做。

但，開發期程則是根據招商須知，在「都市更新事業及權變計劃核定發布實施的次日起，土地所有權人分配的部份，必須在6年內完工、取得使用執照，先交給地主台電和高雄市政府，都更實施者在北基地部份，全區要在10年內取得使用執照，南基地的北側面積A 基地和南基地的南側B基地，則是6年內要取得使用執照。

至於與會企業建議，輕軌增額獎勵容積是否可以不要全部繳交代金？招商單位指出，由於基準容積630％的「特貿三」，公辦都更條例已再給予最高50％的獎勵容積，因此，不再適用輕軌增額容積的獎勵，所以，也不會有所謂的代金問題。

與會者關心得標的實施者，興建的50％商辦，回饋給地主之後，是否可回租？招商單位說，並無此硬性規定，但是，如果都更實施者願意回租，並有良好使用規劃，則具有加分作用。

亞灣「特貿三」已經在3月30日公告招商，潛在投資者大約有4個月的備標期，今年7月27日截標，一分為三的基地，任一案只要有一家廠商投標，即可進行資格審查，在第一階段的資格標之後，則進行第二階段綜合評選，再選出最優申請人，預定今年第四季簽約。

(工商 )