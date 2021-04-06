美國新型兩棲攻擊艦「黎波里」號（USS Tripoli）

美國海軍空戰高層官員說，要支援超級航母，艦隊需要的，就是兼作「輕航母」的兩棲攻擊艦。

不過，《富比士》（Forbes）5日的分析指出，美國海軍為何會甘願湊合著用現有，或打算近期建造的軍艦，其中沒說出口的主要原因，就在於船廠容量。美國海軍軍令部空戰司司長哈利斯（Gregory Harris）上周在視訊會議中說，他認為，裝備F-35B的大甲板兩棲攻擊艦可以滿足相關需求。

而所謂「L-級」（L-class）的大甲板兩棲攻擊艦包括7艘黃蜂級（Wasp-class），還有2艘較新的美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦。要不是「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）去年夏天被燒毀，原本應該有10艘。

多年來，美國海軍內部一直在討論，增加較小、較廉價的輕航母，來和11艘已服役的超級核航母互補。然而，從2015年起，海軍陸戰隊在兩棲攻擊艦上部署感測器與火力較強的F-35B隱形戰機，使它們成了名符其實的輕航母。

以往海軍和陸戰隊曾在1艘黃蜂級兩棲攻擊艦上暫停多達26架「獵鷹」（Harrier）式戰機，後來設法在黃蜂級或美利堅級兩棲攻擊艦上停20架F-35B。不過，要在較舊的黃蜂級攻擊艦上停F-35B，就需要調整甲板和內部空間。而這也正是「好人理查」號會停在聖地牙哥船廠施工，結果疑似遭人縱火的緣故。

儘管哈利斯屬意以11艘超級航母搭配9艘大甲板兩棲攻擊艦，但海軍仍在研究打造小型專用航母的選項。如果海軍最後決定，真要打造輕航母，那就需要雇船廠施工，而那正凸顯了哈利斯的困境。

(中時新聞網)