根據國發會報告，2月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，創下近32年來新高，更亮出10年來首見的紅燈。景氣復甦，看好市場發展，許多企業也超前部署，展開招募計劃。觀察1111人力銀行網站上的工作機會數，截至2月為止，已超過50萬個，相較去年同期，增加近2萬個工作機會數，反映就業市場對於人才的需求逐漸升溫。

國內最大的行動裝置與數位商品通路商「神腦國際」，今年預計大舉徵才，目前已開出上百個職缺，包括數位門市銷售專員、儲備店長、資訊技術人員、經銷業務專員、通路行銷人員等，未來更計劃3項拓展1服務策略，包括異業跨業結盟、5G IOT/Smart Home、無本創業平台及數位化服務等。

神腦自1979年創立至今，走過42個年頭，從初期的行動電話販售，到如今的各式智慧產品開賣，公司和員工一步一腳印打拼，不斷豐富自我職涯技能和相關知識，使神腦這塊招牌在台灣閃閃發光。因此，神腦十分重視教育訓練，打造豐富的職訓課程，建置完整、系統化的培訓機制，積極強化員工專業及學習成長機會，完善的訓練體系榮獲台灣訓練品質認證TTQS銀牌獎殊榮。

而即將上架52台的「華視新聞台」，因應人力擴編需求，日前已通過董事會提案，將階段性補足人力，預計3年內招募100人。華視總經理莊豐嘉指出，未來3年將逐步增加人力和硬體等，並陸續公布更多自製新聞節目，帶給觀眾深度豐富的內容，也將主打素有文化的專業主播與清新氣息的年輕主播，為老字號品牌帶來全新形象。

(中時新聞網)