金門縣文化局今天宣布，總獎金高達120萬元的2021第18屆〈浯島文學獎〉將提前於8／1開始徵稿，8／31截止，歡迎海內外的寫手加入這場書寫金門的文學盛會。

縣文化局說明，今年開徵長篇小說，首獎1名，獎金新台幣50萬元，優等獎2名，獎金各20萬元。另有散文組首獎獎金新台幣10萬元，優等4名每人各5萬元。相關徵選資格、作品規範、徵件方式、評選辦法可上金門縣文化局網站查閱下載，或洽詢金門縣文化局圖書資訊科承辦人-林小姐（082）323169分機214。

「浯島文學獎」今年已邁入第18屆，每年均獲台澎金馬及美國、香港、中國大陸，以及東南亞國家包括馬來西亞、印尼、菲律賓等地的熱烈回響。

縣文化局長許正芳表示，歷年優秀作品不斷提高金門的文學視野，在表現多元的金門元素外，也有助於金門的觀光行銷，很期待今年參加角逐的作品，用不一樣的角度看見、探索這座有著薈萃人文的海島。

(中時 )