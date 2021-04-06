台鐵408次太魯閣號2日於花蓮大清水隧道發生事故，造成50人死亡、200多人輕重傷，國民黨南投立委許淑華坦言，在國人悲痛之餘，社會更要追究此次事故究竟是單純的疏失，還是相關單位長年積弊，3年內發生兩次重大鐵道事故，民進黨政府難辭其咎。她要求行政院長蘇貞昌等人應負起政治責任，立即下台。

國民黨立委許淑華（圖為中時資料照）

台鐵太魯閣號慘案，交通部長林佳龍請辭，行政院長蘇貞昌說由獨立調查機構釐清責任。藍委洪孟楷質疑，運安會調查群組此時卻有政院人員，時機很怪。對此，行政院發言人羅秉成表示，運安會媒體群組係發布訊息之用，非其內部決策或工作群組，政院向來尊重運安會的職權，不必也不會經由該群組「帶風向」。

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許淑華6日臉書表示，這次事故是未落實工地安全規範所釀成的人禍，3年內發生兩次重大鐵道事故，民進黨政府難辭其咎。普悠瑪事故後，民進黨政府高喊改革的畫面歷歷在目，行政院更為此成立『台鐵總體檢小組』，宣示從中央全面督導台鐵，還給民眾安全的運輸環境。但選舉過後蘇貞昌院長僅聽取該小組一次報告，隨後將該小組放回台鐵自行處理，行政院卸責的心態昭然若揭，讓改革僅成為了一句選舉口號。

許淑華強調，國民黨團要求行政院長蘇貞昌等人應負起政治責任，立即下台，更應成立本次事故的調閱委員會，以釐清事故原因及追究相關人員責任。

台鐵408次太魯閣號意外造成50人死亡、200多人輕重傷，在國人悲痛之餘，我們更要追究此次事故究竟是單純的疏失，還是相關單位長年積弊，未落實工地安全規範所釀成的人禍。 3年內發生兩次重大鐵道事故，民進黨政府難辭其咎。普悠瑪事故後，民進黨政... 由許淑華發佈於 2021年4月5日 星期一

(中時新聞網)