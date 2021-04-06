台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大意外，一共奪走50條人命，肇事關鍵人物工地負責人李義祥於事發當時的通聯記錄隨之曝光，據了解，太魯閣號於2日上午9時28分發生出軌事故後，李義祥約10時發現大難臨頭，趕緊撥電話給吊車廠商，急稱，「卡緊啊，我的車掉下鐵軌撞到火車。」

據了解，事發當時吊車公司接到李義祥的電話後，緊急派出兩輛吊車趕赴現場，駕駛吊車的司機則向現場媒體表示，其老闆於上午10時許接到李義祥的電話，指稱李的工程車滑落鐵軌撞到火車，希望他們趕緊派車去幫忙。

而事發過後，現場多視角影像不停曝光。檢警掌握，一名騎機車環島的童姓民眾，2日上午在蘇花公路上對著清水隧道攝影，其中9點19分的照片就拍到，工程車停在工寮前的轉角處，且車門打開，車頭朝著鐵路方向，另一張9點21分的照片，工程車仍停在原處，9點28分即發生列車撞上滑落工程車事故。

事發後1名坐在第1車的乘客逃生時意外拍到工地負責人李義祥與另名人士站在邊坡上觀看，如今該人士身分證實為台鐵花蓮工務段施工主任熊德育。（圖／翻攝自網路）

不只如此，出事後，花蓮警消在9點31分接到第一通求救電話，之後陸續還接到多達29通，沒有一通是李義祥所打；花蓮縣消防局清查199勤務中心報案紀錄，證實當天首通接獲報案的首通電話，是由一名女性乘客撥打。

稍早，運安會也在6日下午4時的記者會上解讀太魯閣號的行車紀錄器，首度還原太魯閣號在進入清水隧道北口前就撞上工程車，其中第8節車廂在撞上後就嚴重出軌，車體持續左右搖擺並衝入隧道，司機員雖緊急煞車，但仍滑行320公尺才終於停下。運安會也強調，將持續調查，釐清完整的事發過程與責任。

鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕

(中時新聞網)