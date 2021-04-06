台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大意外，一共奪走50條人命，肇事關鍵人物工地負責人李義祥於事發當時的通聯記錄隨之曝光，據了解，太魯閣號於2日上午9時28分發生出軌事故後，李義祥約10時發現大難臨頭，趕緊撥電話給吊車廠商，急稱，「卡緊啊，我的車掉下鐵軌撞到火車。」
據了解，事發當時吊車公司接到李義祥的電話後，緊急派出兩輛吊車趕赴現場，駕駛吊車的司機則向現場媒體表示，其老闆於上午10時許接到李義祥的電話，指稱李的工程車滑落鐵軌撞到火車，希望他們趕緊派車去幫忙。
而事發過後，現場多視角影像不停曝光。檢警掌握，一名騎機車環島的童姓民眾，2日上午在蘇花公路上對著清水隧道攝影，其中9點19分的照片就拍到，工程車停在工寮前的轉角處，且車門打開，車頭朝著鐵路方向，另一張9點21分的照片，工程車仍停在原處，9點28分即發生列車撞上滑落工程車事故。
不只如此，出事後，花蓮警消在9點31分接到第一通求救電話，之後陸續還接到多達29通，沒有一通是李義祥所打；花蓮縣消防局清查199勤務中心報案紀錄，證實當天首通接獲報案的首通電話，是由一名女性乘客撥打。
稍早，運安會也在6日下午4時的記者會上解讀太魯閣號的行車紀錄器，首度還原太魯閣號在進入清水隧道北口前就撞上工程車，其中第8節車廂在撞上後就嚴重出軌，車體持續左右搖擺並衝入隧道，司機員雖緊急煞車，但仍滑行320公尺才終於停下。運安會也強調，將持續調查，釐清完整的事發過程與責任。
(中時新聞網)
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