近年拜電商發展蓬勃以及物流便利，民眾只要動動手指，上網訂購，各式商品就可直接送到家，許多食品加工業者，業績也因此穩定成長，但相對食品安全的控管，更受到全民檢視。創立10多年的雪坊精品優格，經營方針就是「遵守食安最高準則，才能讓顧客安心吃。」除此之外，雪坊也同樣重視員工培育，並提倡「公司有成長就必須和員工一同分享」的理念。

雪坊精品優格自2007年創立，以雄厚的創新能量開發國內首見的固態凝狀鮮奶優格，上市後受到好評，2013年在吉隆坡開設海外第1家分店，未來將逐步打開國際市場，已成為國際精品優格的代表品牌。

雪坊的經營理念之一，就是「人才為公司最重要之資本」，因此公司對於員工各項福利毫不手軟，讓員工從受聘僱那刻開始，立基點就比別人好。主管受訪時很驕傲的表示「我們起薪比同業好！」公司覺得，企業化經營的最高指標，就是要和員工一起分享。當公司獲利，員工當然有權可以一起享受，讓員工知道有努力就有收獲。這樣一來，員工對公司更有向心力，更願意將公司當成自己的未來，繼續努力打拼。

在雪坊工作，公司注重的是團隊表現，幸福職場的氛圍在工作場域間自然漫延，員工一齊為相同目標打拼。另外，公司對所有雪坊員工一視同仁，就算是實習生也能享有同樣福利，光是這點，就讓同業投以羨慕眼光。

而專營肉品加工、批發起家的新東陽，已創立54載，在業界享有「肉品王國」的美譽。而新東陽不僅產品美味、品牌講究，每家門市更是講究人情味，打出「讓生活更有味」的精神。公司更用實際行動關懷台灣這片土地的人與情，將企業經營成果回饋給社會，讓需要幫助的人獲得協助，

新東陽近年深耕「安心履歷」議題，投入大量資源建構食品履歷，從屠宰、分切過程開始，均需通過產銷履歷檢驗，並確實登記每個作業項目之日期，讓肉品不僅來源有保障，更有追蹤紀錄；除此之外，新東陽旗下員工，更享有年終、績效獎金、禮品，以及購物優惠，福利完善。

新東陽目前釋出全台各門市人員、後端產品行銷規劃、倉儲管理、設備保修及廚房調理等，多項職缺；而雪坊精品優格也於今年大舉徵才，釋出全台各門市內外場、中央廚房作業、以及業務開發、食品技師、物流司機等缺額。

(中時新聞網)