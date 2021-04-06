銅鑼鄉客家大院旁龍泉井長年湧泉不斷，因苗栗水情吃緊，吸引許多民眾取水儲備。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

銅鑼鄉客家大院旁龍泉井長年湧泉不斷，因苗栗水情吃緊，許多民眾陸續前往取水儲備，銅鑼鄉公所與客家大院姜太公道場提醒，務必煮沸後才能飲用。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

銅鑼鄉客家大院旁龍泉井長年湧泉不斷，今年因應水情吃緊，苗栗、台中部分地區進入「供5停2」，不少頭份、竹南居民也前往龍泉井取水，銅鑼鄉公所清理水井，客家大院姜太公道場也協助在水井上加裝遮蓋，以及手壓泵浦，方便取用並提醒民眾，務必煮沸飲用。

據了解，清代先民為開墾沿溪尋找水源，發現泉水並因地處龍脈又具備玉帶環腰風水格局，取名為龍泉。龍泉水歷經百年未枯竭，水質清澈，且煮沸飲用味道甘甜，過去用於農田灌溉，近年為附近居民取水飲用，作為泡茶、主菜用水。

銅鑼鄉長謝昌年表示，苗栗縣缺水嚴重，頭份等地面臨供5停2，銅鑼鄉則為減壓供水，而龍泉水自清朝時代，就有許多居民取水使用，公所並將龍泉井清理乾淨，去除泉水雜質等，讓民眾方便、安心取得水資源。

客家大院姜太公中部道場管理員羅世輝也指出，姜太公道場去年進駐客家大院就發現龍泉水的水質清澈，不僅會取用來泡茶，也為讓民眾取得便利，且維護水井功能與水質，加裝遮蓋，以及手壓泵浦。

羅世輝觀察，因應水情吃緊，近期不少民眾陸續前往裝取，也有來自頭份、竹南地區的居民被吸引來裝水，但提醒民眾，泉水必須煮沸才能喝。

此外，客家大院姜太公道場迎來桐花季，園區種有上萬棵桐花，目前盛開1到2成，下禮拜將可見滿山白雪靄靄浪漫景致，預計8日舉辦桐花季起跑開鑼儀式，迎接5月雪，並為解決水資源短缺問題，將打通恢復園內荒廢已久的古老水井，增加水源。

(中時 )