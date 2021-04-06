美國空軍周一宣布，研發中的XQ-58A「女武神」無人機(Valkyrie)在3月26日成功的從內部彈艙中，釋放了1枚體積更小的無人機，完成「無人機釋放無人機」的特殊實驗，這對於未來的「空中博格」（Skyborg）計畫相當有幫助。

防衛新聞(Defense News)報導，XQ-58A已在亞利桑那州尤馬試驗場(Yuma Proving Ground)進行了6次飛行測試，並且在飛行過程中，打開了機腹艙門並投布ALTIUS-600無人機，這是由Area-I公司所設計製造的小型管式發射自動無人機，機翼在發射前可以收折，投放出去後才會伸展。

美國空軍表示，女武神被列為「可耗損」(attritable)的裝備，在軍方的定義是，「可重複使用的設備，但價格便宜，能夠承受一定的戰鬥損失」。

美國空軍正在嘗試「空中博格」（Skyborg）計畫，其主軸就是由無人機擔任戰場外圍的偵察員，然後這些情資匯總給F-35或F-22這樣的有人戰鬥機，而無人機也有自己的人工智慧能夠判斷。

女武神可以擔任通信節點，而更外圍的偵察兵則可交給更廉價的消耗式無人機去進行，比如ALTIUS-600。

ALTIUS-600總重27磅(12.2公斤)，飛行續航力可達4小時，除飛行裝備外，另外可加掛6磅(2.7公斤)的載荷，這些載荷主要是各種感測器，包括電子戰、信號情報監視和偵察系統。

(中時新聞網)