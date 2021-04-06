兆勁科技（2444）公布110年3月合併營收達1.81億元，受惠網通事業主要客戶訂單需求持續暢旺，推升整體出貨持續站穩高檔水準，再加上半導體減薄再生晶圓設備業務挹注，進一步堆疊整體營收動能表現，今年3月營收繳出歷年同期新高水準，並較109年的1.08億元成長67.23％。累計110年第一季合併營收達4.44億元，同創歷年同期新高，較去年同期成長12.72％。

兆勁表示，受惠旗下網通事業歐洲、美國等地區主要客戶接單、出貨動能強勁，以目前網通事業銷售成長區域來看，3月歐洲、美國地區銷售更較去年同期大幅成長30％以上，看好全球居家工作、遠距教學、線上娛樂及線上交流等宅經濟需求持續暢旺，兆勁在109年第三季完成增設測試設備並提高自動化生產比例，擴增網通事業整體產能，以期在中美貿易戰、宅經濟需求帶動下，充分展現旗下網通事業的競爭力。

(工商 )