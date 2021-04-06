吳汶芳上月生日當天，發行首次獨立製作的全創作單曲《我沒錯》，少了大公司資源的她，近來勤跑通告及校園演出，她在校園進行突擊街訪的時候，學生們不僅沒有認出她是誰，也不知道她就是《孤獨的總和》原唱者，甚至還有人把她認成A-Lin，讓她大受打擊。

天性正向積極的吳汶芳表示，學生們真實的反應讓她更有動力努力跑宣傳，希望大家能更認識她。而學生們在聽過新歌《我沒錯》之後紛紛給予好評，隨著宣傳曝光《我沒錯》的數位排行榜名次也逐漸向上拿下好成績。

《我沒錯》有別以往吳汶芳的清新溫柔曲風，邀請好友Vast& Hazy吉他手林易祺擔任共同製作人，對於首次嘗試搖滾曲風的吳汶芳來說，最難的不是人聲而是吉他錄音，人聲的部分僅錄兩次就順利完成，在林易祺的鼓勵之下決定要挑戰自己錄製高難度的吉他編曲，卻瘋狂卡關整整錄了8小時，林易祺中間還拋下汶芳自己出去吃飯，讓她獨自面對壓力，幸好錄製的成果讓汶芳非常滿意，直呼「彈到手抽筋也值得了！」。

《我沒錯》MV原本預計是要在生日當天和單曲同步上線，原訂的拍攝日期天氣預報卻是陰雨天，吳汶芳大氣的跟導演說「我可以淋雨拍攝沒關係！」沒想到慘遭導演打臉說「不是擔心你淋雨，是因為器材不能淋雨」，讓她不得不將拍攝日期延後。

導演為了呈現歌曲的寬闊自由感，特別申請在尚未完工的快速道路上拍攝，應導演要求不斷在高架橋上來回奔走和撥頭髮的吳汶芳，笑說希望洗髮精廠商看完MV之後可以來找她代言。整支MV由吳汶芳獨挑大梁，一人分飾「兩角」，過去與現在、溫柔與堅毅的自己，從白晝一路唱到黑夜，象徵著吳汶芳的音樂成長歷程，從迷惘、沈澱到堅毅，而吳汶芳也希望大家能從這支MV中獲得堅定自己步伐前行的勇氣。

而在這首單曲發行之後，吳汶芳接到許多吉他高手的挑戰訊息，讓她決定要舉辦《我沒錯》吉他彈唱大賽，獲選的吉他高手將會受邀在吳汶芳的個人演唱會上合作演出，詳細活動訊息將公布在吳汶芳的臉書及IG。吳汶芳也將在4/17於貢寮和美海灘舉辦世界地球日淨灘及不插電演出，欲參加的歌迷朋友可以上吳汶芳官方臉書及IG搶先報名。

吳汶芳推出新歌〈我沒錯〉MV。(聲勢文創娛樂提供)

吳汶芳推出新歌〈我沒錯〉MV。(聲勢文創娛樂提供)

(中時 )