日前一位女大生在網上公開自己的存錢心法，靠著打工、家教以及省吃儉用存下近百萬元積蓄，引起網友熱烈回響。根據財團法人金融聯合徵信中心的資料顯示，2021年個人學貸的平均金額仍然高達20萬3000多元，學子扛貸壓力沉重，因此不少人選擇投入家教及工讀的行列，為學費、生活費找出路。

根據1111家教網調查，高達7成6的大學生有課後打工的計劃，其中工讀佔51.4%、家教佔9.1%，還有15.0%身上扛著工讀跟家教2種不同類型的工作。詢問大學生從事家教/工讀的原因，主要是為了賺學費/生活費81.1%、時間彈性45.0%以及學習技能36.6%。

最熱門的授課科目是英文24.6%，其次是數學23.0%、伴讀/課輔21.3%以及國文/作文6.6%。平均的鐘點薪資472元，以調查中每周平均的授課時數7.7小時來計算，等於每個月可以賺進14,538元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，雖然家教時薪高，但從事家教工作門檻相對也較高，要付出許多額外的時間來備課，在少子化的趨勢下，無論是家長或學生對家教老師的期待都很高，因此對教學內容會介入更深，也更重視長期的效果，和一般工讀生今日事今日畢，以時薪來計算報酬大不相同，因此想要賺取高薪，要承受的壓力並不低。

值得注意的是，家教收入高，但想勝任家教工作也要有兩把刷子，調查也發現，5成6的大學生在擔任家教時，曾經遇過令人不舒服或是不合法的狀況，包括經常臨時改上課時間26.2%、被學生不禮貌對待14.7%、時薪被砍11.4%，以及家長對教法有意見9.9%。

根據1111家教網資料庫顯示，目前網站上有將近6萬5000筆的家教老師人數，對比去年9月開學後5萬7000筆的數字，短短半年再增8000筆，顯示學生希望透過家教的工作來增加收入。再觀察家長端對師資的需求也增加了10%，主要是因應課綱改變，以及各種學習歷程的資料準備，需要更客製化的教學方式，才能脫穎而出，一般大型補習班已經無法滿足家長的需求，促使家長以一對一的方式，為孩子的學業打底。

進一步從1111家教網整理各科家教行情，結果發現，熱門的數學平均鐘點薪資在500至800元，因應108課綱著重素養、跨域教學模式而崛起的作文、電腦等科目，時薪也都在500元以上。

為了協助家長把關教師的品質，1111家教網也首創「好評師資」的制度，由家長端回報評價，透過星級滿意度與公開評語鼓勵教學用心的老師，目前已經有超過1400位老師獲得好評，提供家長更多元的選擇。

(中時新聞網)