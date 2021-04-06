IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠新產品測試需求帶動前段及後段載板需求量，2021年3月營收雙位數「雙升」創1.37億元次高，帶動首季營運淡季逆強、營收連4季「雙升」改寫新高。法人看好第二季成長動能續強，上半年淡季不淡。

雍智公布3月自結營收1.37億元，較2月1.12億元成長達22.6％、較去年同期0.91億元成長達50.15％，改寫同期新高、並創歷史次高。累計首季營收3.5億元，較去年第四季3.44億元小增1.75％、較去年同期2.46億元跳增42.01％，連4季改寫新高。

由於5G需求持續成長，帶動WiFi 6應用同步提升，雍智布局相關IC測試板及老化測試載板商機，配合電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單同步暢旺，使營運動能自去年起逐季走強，第四季迄今動能續旺，使淡季營運表現逆強。

雍智2020年營收12.28億元、年增達49.05％，稅後淨利3.33億元、年增達61.42％，每股盈餘12.34元（EPS），全數改寫歷史新高、大賺逾1股本。董事會決議擬配息5.5元，金額亦創新高，公司將於6月28日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)