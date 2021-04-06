人說「活到老、學到老」現在不只學習當道，還要跟上潮流。醒吾科技大學與怡佳數位合辦的「時尚齡距離」課程，由醒吾時尚造型系李亮槿老師帶領系上學生一同針對銀髮族群所規劃的特色課程，從色彩、造型到走秀、姿態，一步一步引領長輩們體驗時尚模特兒的角色，學習時下流行的網美拍照手機APP軟體，並建立自我認同自信心，更勇敢地活出自我、綻放光彩。最特別的是在4週課程結束後，銀髮學員們在醒吾小巨蛋「科技藝術展演中心」辦理時尚走秀成果發表會，打破以往習慣的穿著方式，挑戰自己，向台下的親朋好友及醒吾的學生們展現亮麗的自我。

受訪學員們紛紛表示，「一日大學生」活動是跨出改變自己的第1步，學習曾經想學卻沒機會學的，或者精進自己的知識與技能跟上時代的腳步，醒吾科大的師資非常優秀，課程中清楚講解內容外，也很用心地回答每個學員的問題，學生的妝髮技巧能力也都讓參加的銀髮學員們眼睛為之一亮！

而最大的收穫便是能認識更多同年齡的人交流成為朋友，上課期間大家相互照應，下課也會互助搭個便車平安返家，仿佛回到唸書時代，玩得更開心！

醒吾科大副校長鍾志明也前來與長輩們分享活到老學到老的快樂體驗，此次「一日大學生」系列課程針對銀髮族量身打造，將學校資源分享給大眾運用是非常有意義的事情，更能落實在地關懷、產業連結與實踐USR大學社會責任的精神，最重要的是讓大學生能在合作過程中磨練專業，提早與未來就業市場及未來最重要的潛在顧客互動。

跟上潮流的還有大葉大學運動健康管理學系，因應目前時下風行的潛水休閒活動，推出「休閒運動實務－水肺潛水」課程，將教室移到台中市北區國民運動中心，邀請專業教練共同教學，輔導學生學習潛水，並報考國際pdai潛水證照，開拓職涯面向。

大葉大學運健系助理教授林作慶指出，「休閒運動實務－水肺潛水」課程邀請pdai亞太地區總監黃政元共同教學，培養學生具備水域活動的水肺潛水能力。課程搭配pdai潛水國際證照，修課同學完成課程並考取潛水證照後，憑潛水證照可在世界各地租借潛器材，進行潛水休閒活動。

pdai是全世界最大的潛水機構，這張國際證照能幫助學生銜接產業，爭取到世界各國工作的機會，去年6月從運健系畢業的劉冠廷、陳俋呈，考取證照後都開始擔任潛水教練，目前國外有幾個區域正在規劃設立潛水場館，他們也有機會前往工作。

目前多所大學的多元化課程，除了大葉大學潛水證照，海大也發起動力小船駕駛訓練班，讓學生專業技能與未來職涯都能向產業靠攏，1111人力銀行亦搭起學校與企業雙向橋梁，與各大學合作，設置「TUN大學網」，企業與學生皆可由此一窺各校教學與特色，為雙方打造優良人才與職場。

(中時新聞網)