近日太魯閣號發生事故，造成50人罹難、208人輕重傷，據勞保局統計，50名死者仍有1人身份待查證，其中有20名為勞保被保險人、3名為國保被保險人，1人正在領勞保老年年金、1人正在領國保老年年金，而未參加勞保、國保或農保保險有24名，依勞保條例或國民年金法可自保險事故發生5年內請領喪葬津貼、遺屬年金或遺屬津貼。

勞保局統計，太魯閣事件罹災者共計50名，其中1名身分待查證，其餘49人中，勞保被保險人20名、國保被保險人3名、未參加勞、國、農保保險者有 24名。

勞保局表示，勞保被保險人死亡，遺屬可向勞保局申請喪葬津貼、遺屬年金或遺屬津貼，如果被保險人於2009年以前如有勞保年資，遺屬亦可選擇一次請領遺屬津貼；國保被保險人3名，家屬可以申請喪葬給付、遺屬年金。

勞保局說，至於正在領勞保老年年金或正在領取國保老年年金，如有符合遺屬年金請領條件受益人，得按月請領遺屬年金給付；若死者符合勞保一次請領老年給付規定，受益人亦得選擇一次請領老年給付扣除已領年金給付總額差額。

勞保局提及，若罹災者沒有參加勞保，但其父母、配偶、子女如為勞保被保險人，可由其中一人向勞保局申請家屬死亡喪葬津貼。

至於受傷的民眾，勞保局指出，如住院超過第4天則可以領取「勞保傷病給付」，如果傷者有符合失能給付相關標準，也可以向勞保局申請。

勞保局提及，太魯閣號事故不幸遭受傷害或死亡勞、國保被保險人如提出申請給付，勞保局將秉持從寬、從簡、從速原則辦理，勞保局已聯繫傷亡者投保單位或家屬，除告知相關權益外，也建立窗口盡力協助請領保險給付事宜。

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(中時 )