4月2日至3日，韓國外長鄭義溶訪問中國，中國國務委員兼外長王毅和他舉行會談。雙方支持將在本國的對方公民納入疫苗接種範圍，協商建立健康碼互認機制。

中國外交部發言人趙立堅今天（6日）主持例行記者會。對於這次中韓外長會晤，趙立堅表示，中韓互為永久近鄰和戰略合作夥伴。今明兩年是中韓文化交流年，明年將迎來中韓建交30週年，兩國關係面臨深化發展的重要機遇。

趙立堅指出，此次外長會談期間，雙方商定要加強兩國各層級交往，及時協調溝通，增強彼此互信。今年上半年將啓動中韓關係未來發展委員會進程，規劃設計兩國關係未來30年發展藍圖。雙方同意，深化務實合作，打造高質量合作夥伴關係。

趙立堅表示，「雙方支持將在本國的對方公民納入疫苗接種範圍，協商建立健康碼互認機制。」雙方商定盡快召開人文交流促進委員會會議，統籌謀劃豐富多彩的中韓文化交流年活動。雙方還將一道推動區域全面經濟夥伴關係協定RCEP盡早生效，就加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定問題加強溝通。雙方重申，應不懈推進半島問題政治解決進程。

趙立堅表示，中國有句古話叫「三十而立」，中方願同韓方一道努力，在近30年雙邊關係良好發展的基礎上，不斷增進兩國互信友好與合作，加強雙方在國際地區問題上的溝通協調，推動中韓關係不斷邁上新台階。

(中時 )