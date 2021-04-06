逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，清明連假過後，台股6日多方強勢表態，帶動加權指數再創新高，盤中最高來到16,804.45點，終場上漲168.59點，收在16,739.87點。而就技術面觀察，呈現價漲量增，日KD及週KD指標都出現高檔鈍化。預估台股目前走主升段，挑戰「萬七」機率大增，維持強勢股強者恆強的格局。

個股方面，本周納入投資組合的凌陽，IC設計股重回主流，凌陽創新獲筆電及Chromebook等影像處理晶片（ISP）大單，上半年接單滿載，股價有望持續走高。

選股方面，IC設計及半導體設備股成為短線主流，指標股聯詠、敦泰、光罩、京鼎股價創波段新高，持股凌陽、新唐均有望持續受惠；此外，傳產部分則以鋼鐵及航運股表現最佳。

展望後市，電動車、NB族群仍持續看佳，電動車族群在特斯拉第一季銷量優於預期的情況下，有機會重新獲資金青睞；NB族群則是在新品帶動下，第二季淡季不淡，成為後續看好方向。

(工商 )