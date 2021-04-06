花蓮太魯閣408次列車翻覆造成重大傷亡，肇因指向工程車駕駛兼工地主任李義祥，疑因未拉手煞車才讓車輛滑落邊坡造成憾事。花蓮市「金永豐工程行」施老闆表示，事發當日上午近10時，他接到李電話稱「緊啦，我的車掉下鐵軌了」，要他趕緊派吊車來，等到他的吊車抵達後，才知事態已相當嚴重。

列車發生事故時間為9點28分，花蓮消防局於3分鐘後接獲報案，外界關注李當時有被拍到在工寮前不斷撥打電話，疑似向外界交代事情或求救，但是否真為報案，目前尚未經檢方證實。不過，施老闆指出事發當天李曾撥電話給他，也讓李的「首通電話疑雲」有新進展。

施老闆指出，自己和李僅在工作上有往來，明隧道工程吊車就都由他家出車，但私下並不熟識，2日上午近10點卻突然接到李的急電，內容指出「卡緊咧！我的吊車掉下鐵軌了」，希望他快派車來救援，他也立即讓2台25噸的吊車出發前往工地，但早已來不及。

施老闆說，雖然不清楚工程車何時跌落邊坡，但根據撥通電話的時間推測，應是工程車撞到列車後才打的，由於花蓮市到施工地路程大約1個多小時，即使他接到電話當下立刻派車，抵達時也難以幫上忙，列車也已撞得面目全非。

施老闆指出，按照市價，2台吊車1天的價碼為10萬，他當時就認定李付不出吊車錢了，因為後續賠償金額相當龐大，他也決定留在現場幫忙，當作做功德，一連就做了4天3夜，希望能為社會盡些微薄之力。

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(中時 )