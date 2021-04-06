為將17個中歐、巴爾幹與波羅的海國家匯集在一起，中國大陸於2012年成立17+1機制，以深化彼此相互投資與貿易。不過，今年2月峰會卻僅有6國派遣部長級官員與會，創下歷年來參與層級最低的紀錄；立陶宛政府日前又向國會提案，派遣商務代表進駐台灣，更預計2021年成立在台代表處。《德國之聲》專欄作家埃格特（Konstantin Eggert）分析，跨大西洋團結起來、放棄北京援助，不但讓人懷疑17+1機制是否能延續下去，立陶宛拒絕北京、擁抱台灣更是精密計算的結果。

在〈立陶宛挑戰中國大陸充滿風險，卻很聰明〉一文中，埃格特表示17+1機制是北京「一帶一路」戰略中的一環，旨在促進沿線國家大規模基礎建設項目。然而，立陶宛卻敢於拒絕北京的手，轉而與台灣建立貿易關係。對於歐盟國家而言，此舉相當大膽；何況，歐盟近日與大陸簽署全面投資協議，更讓立陶宛顯得突兀。

埃格特認為，立陶宛以擁有跨黨派的外交政策而自豪。該政策具焦於強調北約的重要性，以及反威權主義路線。立陶宛以「前線國家」自居，與普丁的俄國、白俄羅斯的魯卡申柯相對。

雖然立陶宛人口不到300萬，卻在烏克蘭與俄國的衝突中，為烏克蘭軍人提供訓練與醫療服務，在政治與外交上也全力支持烏克蘭，並收容俄國反對派流亡者。

為何一個中等收入的歐盟小國，敢於挑戰中國大陸與俄國這樣的居人？埃格特認為答案就在歷史中。立陶宛人從歷史中汲取經驗，特別是20世紀歷史，當時的立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞，失去對蘇聯的獨立性。痛定思痛，在與威權政府打交道時，想要得到尊重，就須為犧牲做準備，這樣的作法才能帶來互利互惠的結果。

如今，立陶宛的做法無疑激怒北京，並採取報復行動。事實上，北京如果採取貿易制裁，立陶宛出口商早有前車之鑑。過去普丁曾對歐盟多項食品實施進口禁令後，而先前俄國併吞克里米亞與烏東戰爭，立陶宛早已駕輕就熟貿易制裁。

作者分析，立陶宛對北京的堅定立場，無疑是拋媚眼給華府看，即相對於其他歐盟國家的疲軟無力，立陶宛對北約展現堅定的支持。初步看來，拜登的中國大陸戰略似乎與川普沒有太大的差異，北約盟國遲早得表態對大陸的態度；但相比起來，立陶宛更在拜登心中留下深刻印象。

作者強調，隨著北京對全球的威脅日深，立陶宛的表現不但是歐洲對北京罕見的堅定立場展現，更是願意為理念放棄實質收入的榜樣。這樣的做法讓他展現遠超過自身政治影響力所能發揮的，更贏得華府的關注，而這也意味著大陸的崛起讓21世紀的跨大西洋聯盟面臨新的全球挑戰。

(中時新聞網)