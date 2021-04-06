2016年2月6日南台強震造成台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，謝姓住戶等6人以大樓一樓的燦坤公司及籃姓出租人不當裝修或疏失，以及台南市政府、工務局准予變更設計及核發建照、使用執照未善盡審查義務為由，經提起國家賠償之訴，求償2345萬元，台南地方法院認為無理由，6日判決駁回。

法官認為，原告雖曾以書面向工務局請求國家賠償，經工務局於2017年6月13日拒絕賠償後，原告卻未於6個月內對工務局提起訴訟，遲至2018年12月6日才追加工務局為被告，其請求權罹於時效而消滅，被告工務局得拒絕給付。

此外，原告也無法證明籃姓出租人等3人及燦坤公司等3人有拆除4樓隔戶牆的裝修行為，因此不能據此請求被告等6人賠償損害。同時，原告亦無法證明其他裝修行為，像是拆除內部隔間、不當裝修、穿牆打洞、外牆外推、穿牆開門、設置貨梯、改設百葉窗、私設安全門等，係造成維冠金龍大樓倒塌的原因，因此不能據此請求被告等6人賠償損害，應予駁回。

據了解，維冠金龍大樓倒塌造成115人死亡，當年大樓建商林明輝、經理洪仙汗、建築師張魁寶、鄭進貴與大合鑽探公司技師鄭東旭等5人都被判刑5年，事後的民事賠償案也有6案。

其中，第1案受災戶委託消基會提起損害賠償求償7億多元；第2案128名受災戶提出刑事附帶民事賠償，已判賠一般損害賠償3億5766萬5388元，懲罰性賠償金1億106萬9174元，總金額4億5873萬4562元確定；第3案由台南地檢署請求償還被害補償金判賠7536萬1186元也已結案。其餘3案包括謝姓住戶等6人提起的國賠案，目前均尚未確定。

(中時 )