台灣浩鼎(4174)6日宣布，該公司將於本月10至15日舉行的美國癌症研究協會(AACR)虛擬年會上，針對其旗下產品OBI-3424的抗腫瘤功效、OBI-998動物研究結果，以及醣鞘脂系列抗原(Globo H、SSEA-4)在腫瘤微環境中的T細胞抑制作用。

浩鼎是目前全球開發Globo系列抗原(Globo H、SSEA-4)和針對AKR1C3化學療法的醣鞘脂癌症免疫治療的領導者。

研發長賴明添指出，OBI-3424在各種癌症模型中，均顯示抗AKR1C3 腫瘤活性及與標準護理化學療法組合使用時能增強功效，令人印象深刻，將為未來推進臨床研究開拓坦途。

另外，浩鼎也首度發布OBI-998早期開發計劃。該計劃是以SSEA-4為標的之抗體小分子藥物複合體，它在實驗中顯示的特性，值得期待和進一步研發。

賴明添表示，研究小組在這些報告中揭示了Globo H、SSEA-4在腫瘤微環境中對 T細胞有趣的抑制活性，浩鼎除了將進一步研究Globo H、SSEA-4免疫抑制活性，也將研發抗Glob H和抗SSEA-4產品與其他癌症免疫治療藥物聯合用藥的可行性。

該相關海報論文自4月10日至6月21日美國東部時間上午8:30起，將可在AACR虛擬年會網站瀏覽，4月11日OBI官網(www.obipharma.com)亦將上載。

(工商 )