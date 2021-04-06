精密機械主軸大廠健椿工業6日公布，自結3月合併營收1.32億元，再度改寫單月歷史新高；第一季合併營收3.08億元，創同期新高。健椿表示，3月營收成長主因是受產業景氣回升，內外銷客戶提貨需求增加所致。

健椿3月合併營收1.32億元，年增幅56.09％，締造單月營收新高。健椿表示，主因是受惠於外銷市場需求強勁及國內工具機產業景氣回春國內客戶提貨金額也增加。第一季合併營收3.08億元，年成長幅度高達139.68％，改寫同期新高。

法人預估，健椿第一季單季毛利率約21％～23％，與去年第四季毛利率相當。

健椿指出，健椿營收超過八成都來自大陸，大陸模具加工業、機械零件加工業、3C產業、5G基地台架設、汽車產業等設備需求不減。估計到第二季底，平均每月精密主軸出貨量可望從2,800套拉高至3,000套以上，產能全開因應。健椿目前客戶訂單能見度看到第三季末，積極提升生產效率，並且購置多台CNC綜合加工機械，投入生產。

(工商 )