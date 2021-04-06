徐乃麟6日主持華視《天才衝衝衝》，台鐵太魯閣號近日發生出軌憾事，外界呼籲捐款救災，他表示事故發生後覺得很難過，為避免悲傷，乾脆不看新聞，他談及捐款：「台灣每次碰到天災人禍都會舉行募款活動，以前老三台最多，但捐款人數、金額每況愈下，大家對捐款是否透明、能否落實到受災戶身上，備受質疑。」他認為若要捐款，還不如找1、2個對象幫忙，不見得一定要捐給特定單位。

徐乃麟去年嫁女兒，小兒子還從美國返台參加婚宴，小兒子因工作又返回美國，他因職業在優先施打疫苗者行列中，這兩天預計施打，今年61歲的他日前看到新聞，知道有英國人施打後血栓死亡，「不會率先去打疫苗，心裡總是怕怕的，政府花錢買下11萬9千劑疫苗，但目前才打1萬多劑，放到快過期還是沒人敢打」。他坦言在更完整的配套措施出來後，才會願意施打。

徐乃麟看見事故新聞很難過。（華視提供）

至於最近正夯的台帛旅遊泡泡，徐乃麟則說：「去一趟帛琉4天、回來還要隔離5天，有那麼缺玩嗎？」言下之意並無興趣。他近日推出「輸不起」拌麵，不到1個月就賣光首批4萬包，談到營收他笑說：「4萬包才賺多少錢啊？」並透露有再追加8萬包，之後大賣場也會上架。

(中時 )