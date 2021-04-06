Type-C及電競推升NB電源需求，群光電能(6412)第1季合併營收為99.82億元，年增48.8%，創下單季歷史次高，群電表示，目前訂單沒有問題，但供應鏈缺料問題難解，目前公司積極追料中，希望能滿足客戶更多需求，第2季能否比第1季好有待觀察。

第1季雖是傳統淡季，NB電源需求強勁，其中又以Type-C及電競NB電源成長動能最為可觀，營收年成長均大幅超越50%，加上客戶新世代遊戲機於去年11月開賣後銷售捷報頻傳，帶動群電遊戲機電源營收較去年同期呈現倍數成長，進而推升群電第1季營收創下單季歷史次高。

群電3月合併營收為35.38億元，月增25.3%，年增28.4%，續創歷年同月新高；累計第1季合併營收為99.82億元，年增48.8%，超越市場預期，創下單季歷史次高。

針對NB市況，群電表示，公司並不擔心NB需求會隨著疫情改善而下滑，隨著雲端科技的進步，工作及教育的場所本不必侷限於公司或教室，疫情的發生只是加速了遠距趨勢發展的速度；根據IEK預估，到2025年，全球企業約40%員工將在家工作，且e-Learning市場將達到3,000億美元規模，由於筆電的機動性優於桌機，教育及商務功能性又優於手機及平板，預期未來3到4年NB規模仍有機會持續擴大，不至於出現急遽的下滑。

展望第2季，群電表示，NB需求平穩，且智慧家庭及伺服器電源需求可望逐步升溫，目前訂單不是問題，最大的挑戰是供應鏈的缺料問題，第1季缺料問題尚不嚴重，但是當前供應鏈料況問題持續難解，預期第2季原物料供需缺口將較第1季擴大，目前公司每天都在積極追料中，期望透過與客戶及供應商的密切合作，一起克服缺料問題，滿足更多市場需求，而下半年在各項產品出貨持續放量下，公司成長動能將更為多元。

(時報資訊)