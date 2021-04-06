浩鼎(4174)將在4月10~15日舉行的美國癌症研究協會(AACR)虛擬年會II上，針對其旗下產品OBI-3424的抗腫瘤功效、OBI-998動物研究結果，以及醣鞘脂系列抗原(Globo H、SSEA-4)在腫瘤微環境中的T細胞抑制作用。

浩鼎說，公司是目前全球開發Globo系列抗原(Globo H、SSEA-4)和針對AKR1C3化學療法的醣鞘脂癌症免疫治療的領導者；浩鼎研發長賴明添博士指出，非常榮幸能在AACR和大家分享浩鼎研發的癌症組合產品OBI-3424、OBI-998最新發現。OBI-3424在各種癌症模型中，均顯示抗AKR1C3腫瘤活性及與標準護理化學療法組合使用時能增強功效，令人印象深刻，也為我們未來推進臨床研究開拓坦途。其次，浩鼎也很高興首度發布OBI-998早期開發計劃。該計劃是以SSEA-4為標的之抗體小分子藥物複合體，它在實驗中顯示的特性，值得期待和進一步研發。

賴明添說，研究小組在這些報告中揭示Globo H、SSEA-4在腫瘤微環境中對T細胞有趣的抑制活性，浩鼎除了將進一步研究Globo H、SSEA-4免疫抑制活性，也將研發抗Glob H和抗SSEA-4產品與其他癌症免疫治療藥物聯合用藥的可行性。

(時報資訊)