京城銀(2809)受惠股市持穩高檔、金融資產帳面價值回沖，配合回收綠能呆帳7.68億元挹注，使2021年3月自結稅後淨利跳升至13.14億元、每股盈餘（EPS）1.17元，帶動首季稅後淨利同步跳升至24.23億元、每股盈餘2.17元，雙創歷史新高。

京城銀公布3月自結淨收益10.97億元，月增達46.14％、年增達510倍。稅前淨利15.03億元，月增達近1.63倍、年增達近102倍，稅後淨利13.14億元，月增1.6倍、年增211倍，稅前每股盈餘1.34元、稅後每股盈餘1.17元，全數改寫新高。

其中，京城銀3月利息淨收益4.71億元，月增6.38％、年增11.76％。手續費淨收益2.02億元，月增16.63％、年增2.88％。其他收益4.23億元，月增達2.15倍，且較去年同期虧損6.16億元大幅轉盈。

合計京城銀首季自結淨收益27.36億元，季增4.45％、年增達75.4％，創歷史次高。稅前淨利27.57億元，季增34.58％、年增達1.68倍，稅後淨利24.23億元，季增34.18％、年增達1.71倍，稅前每股盈餘2.46元、稅後每股盈餘2.17元，四者全數改寫新高。

其中，京城銀首季利息淨收益13.79億元，季減0.97％、年增11.6％。手續費淨收益5.14億元，季增5.61％、年增1.07％，為近2年高點。其他收益8.42億元，季增13.89％、較去年同期虧損1.85億元大幅轉盈。

京城銀表示，3月利息淨收益延續近期成長態勢，其他收益較2月跳增、且較去年同期大幅轉盈，主因相較去年同期因疫情及油價造成整體市場劇烈波動衝擊，今年受惠股市持穩高檔、IFRS預期信用減損回沖，加上綠能廠房拍賣回收7.68億元呆帳挹注所致。

京城銀指出，國發會公布2月景氣燈號轉呈紅燈，為逾10年來首見，景氣領先、同時指標持續上升，反映台灣總體經濟持續走強。而央行統計3月中小企業紓困貸款專案核貸金額約120億元，已較前年大幅趨緩，前2月退票金額52.99億元，亦創下同期新低。

京城銀認為，觀察上述統計數據，顯見疫情對台灣影響微乎其微，台灣企業體質強健，對整體國銀授信均為正面訊號。京城銀首重資產品質，截至3月底止逾放比0.02％、逾放覆蓋率10042.24％、全體放款覆蓋率1.57％，維持高資產品質水準。

展望今年，京城銀董事長戴誠志先前法說時認為，雖仍需觀察疫情及貨幣2大關鍵因素，但對今年放款成長動能維持審慎樂觀，預期仍有足夠成長空間，資產品質亦可維持穩健水準，將在維持資產品質前提下追求成長。

(時報資訊)