工業、醫療、電動自行車及車用需求增溫，電子零組件廠-信邦(3023)第2季營運看好，信邦表示，由於公司有提前備料，目前缺料問題對公司營運影響不大，預估第2季營運將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高。

儘管第1季為傳統淡季，信邦因MAGIC五大產業客戶需求強勁，第1季業績淡季不淡，公司自結3月合併營收為21.38億元，較2月17.36億元成長23.18%，較去年同月16.23億元成長31.75%，創下單月歷史新高；累計第1季合併營收為59.85億元，季減2.52%，較去年同期成長32.64%，創單季歷史次高。

3月在工作天數及產能恢復正常下，信邦醫療及健康照護(M)、汽車(A)、綠能及節能(G)、工業應用(I)及通訊及電子週邊(C)等產業之銷售分別較2月成長3.46%、36.40%、26.59%、24.72%及20.68%；以第1季來看，MAGIC 5大產業營運與去年同期相較，醫療及健康照護產業受惠於斷層掃描、超音波及監護等設備需求增加，第1季之銷售較去年同期成長37.76%；汽車產業因電動汽車、充電站及輔助駕駛之需求增加，第1季之銷售較去年同期成長143.20%；綠能及節能產業係歐美風力發電設備及太陽能微逆變器之需求增加，第一季之銷售較去年同期成長13.76%；工業應用產業則因倉儲物流自動化、半導體、電源管理及農業等設備之需求增加，第1季之銷售較去年同期成長18.04%；通訊及電子週邊產業受惠於e-Bike、手機新機及其配件需求持續，第1季之銷售較去年同期成長45.97%。

(時報資訊)