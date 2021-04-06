黃偉晉日前在社群預告新單曲〈好累〉MV在4/1推出，一直等到當天晚上10點，大家點開影片才發現是愚人節的玩笑，他在臉書幽默寫下「愚人節快樂喇你到底發現這是藏頭詩了沒」，隨即也開直播與粉絲們互動，這回〈好累〉MV在今晚(4/6)首播，他笑說當放羊的小孩真的好痛苦：「拜託各位鄉親父老兄弟姐妹，再給小弟我一次洗白的機會，這次絕對不會騙！」

新歌〈好累〉以一種幽默自嘲的態度圍繞著生活各種「累」，尋求釋放之道，導演以一種超現實的方式，安排黃偉晉在MV裡做了一場「失去五官」的奇幻冒險之夢，他在夢境中找回散落各地的五官，並向一名小男孩買了眼睛和眉毛等器官，身才恢復力氣。透過〈好累〉MV，黃偉晉想傳達一個觀念給大家，有時候完美未必適合自己，保持完美好累，不如留點力氣找回自己。他以自己拍照做例子：「為了拍一張好看的照片讓大家點讚，每次拍照都搞得好累，像我每次都拍幾千張，結果就只挑那一張放，其實根本不用這樣。」

有趣的是，被問到最近什麼時候覺得自己「好累」？黃偉晉的答案竟然是「買水晶」。原來最近黃偉晉瘋狂迷上買水晶，已經到了如癡如狂的地步，即便賣家遠在高雄，他也會南下選購挑貨，現在的他，決定收斂自己的購物慾望，有緣遇到在買就好，希望能藉此讓自己放鬆。

而黃偉晉近期也將全力投入讚聲演唱會準備工作，2021 Voice Up Concert 讚聲演唱會-「黃偉晉」將在6/12晚上7:30於台北華山Legacy演出，購票訊息請洽寬宏售票系統。

黃偉晉將在6月12日舉辦讚聲演唱會。圖／愛貝克思提供

(中時 )