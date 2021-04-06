展逸天行者足球隊球員走秀，展示球隊相關商品。（展逸國際企業提供）

台灣足球持續有好的展望，展逸天行者足球俱樂部正式成軍，今天舉辦成軍記者會，公布球隊LOGO及主視覺，並喊出「TAKE FLIGHT」年度口號，期許挑戰企業甲級足球聯賽能夠展翅高飛。

展逸天行者足球俱樂部和台北市立大學進行產官學合作，因此球隊以北市大球員為主，搭配3名巴西籍好手及2位日本籍選手，教練張武業表示，球隊挑戰企甲首個賽季，希望球員享受壓力、承擔壓力，透過比賽學習、檢討，努力建立屬於展逸天行者的球隊文化。

張武業補充，球隊也想發展屬於自己的梯隊，往下扎根培養基層選手，未來可以為大隊提供人才，也會聘請日本教練，協助建立球隊完整制度。

成立球隊，需要許多企業一起幫助球隊成長，凱基商業銀行股份有限公司董事長魏寶生，以「陳柏良足球公益信託」與泰安產物保險合作，捐贈球隊保險，今天記者會的亮點之一，讓選手以走秀方式展示球隊相關商品，為企甲行銷注入新活力，展逸天行者總領隊也解釋球隊視覺設計理念，球隊標誌融入翅膀、光劍、盾牌等元素，期許未來展翅高飛。

台灣足球有了新生力軍，P. League職籃聯盟執行場陳建州、女籃退役名將錢薇娟、棒球退役名將陳金鋒、「沈默的王牌」王建民、籃球黃金世代曾文鼎、林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念，CBA新疆隊好手吳永盛、足球「台灣隊長」陳柏良也透過影片祝賀，展逸天行者在企甲新賽季首戰將於4月11日在銘傳大學足球場，單挑北市大同，球隊歡迎球迷進場加油。

(中時 )